Футболният Дунав пусна в продажба билети за мача с Етър Велико Търново в Русе

Билетите за предстоящия мач на Дунав срещу Етър Велико Търново в Русе се продават вече онлайн на платформата fan.fcdunav.bg, а по-късно тази седмица се очаква да са достъпни и във фен магазина на входа на зала "Дунав" на улица "Околчица" 6. Това съобщиха от русенския футболен клуб.

Срещата от 11-ия кръг на Втора лига ще се играе на 5 октомври, неделя, от 16:00 часа на Градския стадион в Русе. Главен рефер на двубоя ще бъде Любослав Любомиров, а негови асистенти Асен Крумов и Алекс Крушков.

„Време е за една от класиките в българския футбол между два от големите клубове на Северна България. Дунав и Етър се изправят отново в мач, в който залогът е много повече от три точки“, заявиха от щаба на „драконите“.

От русенския клуб припомниха, че децата до 12 години, както и момчетата и момичетата от всички футболни школи в града влизат безплатно на домакинствата на отбора. 12 лева е цената на билета за централния сектор с козирката, а за всички останали – по осем.

Дунав влиза в срещата като лидер във второто ниво на българския футбол с актив от 25 точки, а отборът на Етър е на 12-о място с осем точки.