Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на тенис турнира в Пекин след своята победа №400 в професионалния тенис

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Andy Wong
Пекин,  
29.09.2025 12:39
Световната номер 2 в тениса Ига Швьонтек от Полша се класира за четвъртия кръг на силния тенис турнир в Пекин УТА 1000 с награден фонд над 4 милиона долара, като съперничката й Камила Осорио от Колумбия се оттегли в третия кръг заради контузия и след 0:6 в първия сет, съобщи Ройтерс. Това бе победа номер 400 за полякинята в професионалния тенис, като тя стана и първата състезателка, която има 25 или повече победи в турнирите УТА 1000, след чистия си успех срещу Юан Юе във втория кръг на турнира.

В следващия кръг Швьонтек, която спечели Откритото първенство на Република Кория в Сеул през миналата седмица, ще срещне американката Ема Наваро, която също се класира напред след отказване на французойката Лоис Буасон след 6:2, 1:0 за американката.

За следващия кръг се класира и руската тийнейджърка Мира Андреева, която надигра испанката Джесика Боусас Манейро с 6:4, 6:1. Тя ще срещне на осминафиналите британката Сонай Картал, която надигра австралийката Мая Джойнт с 6:3, 6:2.

Съм осминафиналите на турнира продължи и украинката Марта Костюк, която се наложи над Аляксандра Саснович от Беларус в два сета - 6:4, 6:2.

Още една рускиня продължава напред в турнира - Анастасия Потапова се наложи над Зейнеп Сонмез след 6:3, 7:5. 

27.09.2025 17:43

Британската тенисистка Ема Ръдукану: "Наистина искам да се представя добре в Пекин"

Британската тенисистка Ема Ръдукану, която победи Кристина Букса (Испания) с 6:3, 6:3 в първия си двубой от турнира в китайската столица Пекин и се класира за третия кръг, призна, че успехът не е дошъл лесно
24.09.2025 14:55

Гъркинята Мария Сакари и американката Ашлин Крюгер (САЩ) изиграха най-дългия мач за 2025 година до момента на турнира по тенис в Пекин

Чехкинята Барбора Крейчикова преодоля пасив от 0:2 във втория сет и победи Анна Блинкова (Русия) с 6:2, 6:2. Така тя записа четвърти успех в четири мача срещу тази съперничка, а освен това и първа победа в кариерата си в Пекин.
23.09.2025 15:07

Свитолина се оттегли от турнира в Пекин

Украинската тенисистка Елина Свитолина ще пропусне турнира по тенис в Пекин поради контузия на бедрото, съобщиха организаторите. 31-годишната тенисистка беше поставена под номер 11 в надпреварата от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд близо 9
23.09.2025 11:44

Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис в Пекин

Първата ракета на България при жените Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на турнира от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара. Томова отстъпи с 2:6 , 6:7(2) от Джанис Чън (Индонезия), която предната седмица

