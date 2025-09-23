Свитолина се оттегли от турнира в Пекин

Украинската тенисистка Елина Свитолина ще пропусне турнира по тенис в Пекин поради контузия на бедрото, съобщиха организаторите.

31-годишната тенисистка беше поставена под номер 11 в надпреварата от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд близо 9 милиона долара. Мястото ѝ в основната схема зае полската тенисистка Магда Линет.

Миналата седмица Свитолина игра на турнира за Купата на Били Джийн Кинг, където украинският отбор стигна до полуфиналите.

Мачовете от основната схема на турнира в Пекин започват на 24 септември и продължават до 5 октомври.