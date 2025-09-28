Подробно търсене

ОБНОВЕНА Еди Пенев спечели бронзов медал на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Ива Кръстева
Еди Пенев, снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Сомбатхей, Унгария,  
28.09.2025 17:08 | ОБНОВЕНА 28.09.2025 17:20
 (БТА)

Еди Пенев спечели бронзов медал на финала на прескок при мъжете на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Националът се нареди трети, след като получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).

Шампион на прескок с резултат от 13.850 точки (14.300 и 13.400, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Това е второ отличие за България от надпреварата, след като вчера брат му Кевин Пенев взе сребро на финала на земя. На прескок вчера двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева завърши пета на финала на коронния си уред. Тя беше наградена за второто си място в генералното класиране на прескок за сезона.

На Световната купа в Унгария участваха общо шестима български състезатели.

/ИК/

Свързани новини

26.09.2025 22:05

Валентина Георгиева, Кевин Пенев и Еди Пенев се класираха за финали на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева продължава силното си представяне на своя коронен уред и записа втора оценка в квалификациите на прескок 13.550 точки (13.600 точки за първия опит и 13.500 за втория).
25.09.2025 16:54

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана

На срещата олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година се включи в обсъжданията за развитието и стандартизацията на гимнастическите уреди.

