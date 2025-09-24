Бургас ще бъде домакин на Европейско първенство по спортни танци в края на месец ноември

Българска федерация на клубовете по спортни танци получи домакинство на Европейско първенство по спортни танци. Надпреварата ще се проведе на 29 и 30 ноември в град Бургас.

"За първи път в историята на спортните танци в България ще се проведе Европейско първенство за всички възрасти и категории за двойки и соло състезатели, което е голям престиж за България, Министерството на младежта и спорта и БФКСТ. Шампионатът на Стария континент ще се състои в град Бургас на 29 и 30 ноември в спортна зала "Бойчо Брънзов". Легенди и световни имена ще бъдат съдии на шампионата", съобщи за БТА Георги Найденов, председател на Българска федерация на клубовете по спортни танци.

Спортното събитие се организира с подкрепата и под шапката на Европейската конфедерация по спортни танци, Министерство на младежта и спорта, Община Бургас, БФКСТ, Клуб по спортни танци Нефтохимик 78 (Бургас).