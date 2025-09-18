Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Подробно търсене

Асен Даскалов
снимка: Минко Чернев/БТА
Монастир, Тунис,  
18.09.2025 21:01
 (БТА)

Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Монастир, Тунис. Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" и нейната партньорка Валерия Бхуну от Зимбабве загубиха срещу Алксандра Варгамов и Рафаел Лакас с 3:6, 6:7 (5) за час и 28 минути.

Шиникова и Бхуну допуснаха пробив в самото начало на първия сет, а във втората част изпуснаха преднина от 5:2. В тайбрека поставените под номер 3 канадки победиха със 7:5, завършвайки срещата още от първата си възможност.

/АВ/

