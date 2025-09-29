Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнир по тенис в Турция

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис за жени на твърда настилка от категория УТА 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 2 в пресявките, победи осмата в схемата Ксения Зайцева (Русия) с 6:2, 7:6(5) за 1:50 час.

Шиникова взе подаването на съперничката си два пъти по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част двете си размениха по един пробив, но в тайбрека националката направи серия от три поредни точки в края и стигна до успеха.

Вчера българката надделя над Надя Колб (Украйна) с 6:2, 6:4 за около час игра.

Шиникова заработи 6 точки за световната ранглиста и 1200 долара, а съперничката й на старта на основната схема ще стане ясна по-късно днес след приключване на пресявките.