Подробно търсене

Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнир по тенис в Турция

Ива Кръстева
Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнир по тенис в Турция
Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнир по тенис в Турция
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Самсун, Турция,  
29.09.2025 14:04
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис за жени на твърда настилка от категория УТА 125 в Самсун (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 2 в пресявките, победи осмата в схемата Ксения Зайцева (Русия) с 6:2, 7:6(5) за 1:50 час.

Шиникова взе подаването на съперничката си два пъти по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част двете си размениха по един пробив, но в тайбрека националката направи серия от три поредни точки в края и стигна до успеха.

Вчера българката надделя над Надя Колб (Украйна) с 6:2, 6:4 за около час игра.

Шиникова заработи 6 точки за световната ранглиста и 1200 долара, а съперничката й на старта на основната схема ще стане ясна по-късно днес след приключване на пресявките. 

 

/ИК/

Свързани новини

25.09.2025 16:23

Шиникова достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Тунис, отпадна на двойки

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара. 33-годишната софиянка, която е поставена под
23.09.2025 16:44

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл и четвърфиналите на двойки на турнира на клей в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставената под номер 2 в схемата на сингъл

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:17 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация