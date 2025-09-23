Подробно търсене

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис

Димитър Вельов
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Тунис
Изабелла Шиникова Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
Монастир, Тунис,  
23.09.2025 16:44
 (БТА)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Арина Булатова (Русия), поставени под номер 3, спечелиха срещу Тян Цзялин (Китай) Устиния Лукомцева (Русия) с 6:3, 6:4 за 69 минути. Те реализираха обрат в първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част отново наваксаха пасив от 1:3, за да стигнат до крайния успех.

В надпреварата на сингъл 33-годишната софиянката е поставена под номер 5 и ще стартира срещу участващата с "уайлд кард" Джулия Тедеско (Италия).

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:10 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация