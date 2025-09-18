Циципас замени контузения Дрейпър в демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале"

Стефанос Циципас (Гърция) ще се включи в тазгодишното второ издание на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" (Six Kings Slam) с награден фонд 13л5 милиона долара в Рияд (Саудитска Арабия) от 15 до18 октомври.

Бившият номер 3 в световната ранглиста Циципас заменя британеца Джак Дрейпър, който по-рано през месеца обяви, че няма да играе до края на годината заради контузия на китката на ръката.



След отказването на Дрейпър организаторите на надпреварата изпратиха покана до двукратния финалист в Големия шлем (Ролан Гарос 2021 и Откритото първенство на Австралия 2023), която гъркът прие.

"За мен е чест да стана част от нещо толкова уникално. Развълнуван съм, че ще се състезавам с най-добрите и ще донеса цялата си енергия в Рияд", коментира Циципас.

Той се присъединява към защитаващия титлата си и номер 2 в света Яник Синер (Италия), финалиста от миналия сезон и водач в класацията на АТП Карлос Алкарас (Испания), рекордьорът с 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), Александър Зверев (Германия) и Тейлър Фриц (САЩ).

Всеки от участниците ще заработи по 1.5 милиона долара, а за победителя има и допълнителна премия от 4.5 милиона долара.

Решението на домакините да поканят Циципас на мястото на седмия в света Дрейпър предизвика противоречиви реакции сред феновете, тъй като гъркът се представя колебливо в последно време и падна до 27-ата позиция в световната ранглиста, като през този сезон има само един финал в Тура на АТП в Дубай в началото на март.