Националът Емил Ценов: "В тази група ще бъде много трудно"

Емил Ценов изигра втория си мач с националната фланелка, днес като дефанзивен халф, и коментира как е видял срещата с Грузия, където беше допусната втора загуба с 0:3. "Лъвовете" остават на последното 4-о място в група "Е" без актив, като грузинците са с 3 точки.

"Отново имаше разлика в класите, при това очевидна. Мачът можеше да отиде в друга посока, ако бяхме реализирали първо ние още при ситуацията на Марин Петков. Но след това допуснахме някои грешки, падна и тонусът на отбора и беше трудно да се върнем в мача", започна Ценов.

"В тази група е ясно, че трудно могат да се постигат резултати. Опитваме се, но трябва да се опитваме да играем хубав и печеливш футбол", добави той.

Липсата на агресия срещу Испания той обясни така: "С Испания беше трудно да ги стигаме в някои моменти. Сега с Грузия имахме си своите шансове, особено в началото и мисля, че тогава доминирахме. Просто лош развой на събитията и след това беше много трудно".

Ценов каза, че не е добре да дебютира при такива резултати, но е щастлив, че е в националния отбор и се надява да бъде на лагерите и през октомври и ноември. Но дали може да е извикан от друг клуб, защитникът на ЦСКА 1948 потвърди и за лична промяна: "Да, от летището пътувам за Русия и там ще премина медицински тестове в Оренбург".