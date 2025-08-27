Полицията в Нидерландия затегна мерките за сигурност за мача АЗ Алкмаар - Левски

Полицията в Нидерландия затегна мерките за сигурност преди мача АЗ Алкмаар - Левски. Срещата реванш от квалификационния кръг на Лигата на Конференциите ще се играе на 28 август (четвъртък) от 20:30 часа. Първият двубой в София завърши с успех 2:0 за състава от Нидерландия. На трибуните на стадион "Афас" се очаква да има над 1000 привърженици на Левски.

"Левскари,

Организаторите на срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски предоставиха допълнителна информация за всички “сини” привърженици, които ще пътуват за срещата и ще присъстват на стадиона:

Билети:

Закупените вече ваучери от феновете на „Левски“ трябва да бъдат разменени срещу билет. Това ще се случи в деня на срещата, 28 август, след 14:00 часа на специално организиран 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 за привържениците. Въпросният 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 разполага с място за хранене и напитки, музика и развлечения за феновете. Веднъж допуснати до 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 зоната, привържениците на Левски няма да имат възможност да я напускат.

https://maps.app.goo.gl/ux5uKceU8FHKzzta9?g_st=ipc

Придвижване с обществен транспорт:

За феновете на „Левски“, които ще пристигнат в града на гарата в Алкмаар, са осигурени безплатни автобуси. Те ще бъдат допускани с валиден ваучер за срещата. Автобусите ще ги очакват между 14:00 и 17:30 часа. Тези, които ще се придвижват с влак от Амстердам, могат да намерят повече информация и разписание на следния сайт: https://www.ns.nl/en.

Придвижване с коли:

За феновете, които ще пристигнат в града със собствени автомобили е обособен специален паркинг на Q-Park P+R Kruseman van Eltenweg, Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar.

https://maps.app.goo.gl/NZkurQRTjvRXbcAm7?g_st=ipc

Там отново ще има осигурени безплатни автобуси за хората с валиден ваучер. Осигурен е и обратен транспорт до паркинга, както и до гарата за всички привърженици след двубоя.

Предупреждения:

Местната полиция съобщава, че на територията на града и стадиона са строго забранени пиротехника. Всички фенове трябва да носят през цялото време билет и лична карта, защото могат да бъдат проверени. Хора в нетрезво състояние, или отправящи расистки и обидни лозунги, могат да бъдат задържани в местното полицейско управление. Ако има фенове на Левски с отличителни белези в секторите, предназначени за привърженици на домакините, ще бъдат изведени извън стадиона", написаха от Левски на своя официална страница в социалната мрежа "Фейсбук".