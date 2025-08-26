Подробно търсене

Шампионът на Франция в шосейното колоездене Дориан Годон подписа с Инеос

Георги Крумов
Дориан Годон (на преден план в средата) / снимка: Laurent Gillieron/Keystone via AP
Лондон,  
26.08.2025 15:08
Националният шампион на Франция в шосейното колоездене Дориан Годон подписа с Инеос, съобщиха от британския колоездачен клуб.

Контрактът, който влиза в сила от 1 януари, е за три години. Финансови параметри по него обаче не бяха съобщени.

29-годишният Годон кара за тима на Декатлон от 2019 година насам, но през тази стана шампион на Франция за първи път в кариерата си.

"За мен този договор означава много. Да подпиша толкова дългосрочен договор е знак на доверие, което дълбоко ценя. Чувствам това като нов старт на моята кариера", каза в изявление колоездачът.

 

/ГК/

