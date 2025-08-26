АНА-МПА: Гърция разширява дипломатическото си влияние, каза гръцкият външен министър Герапетритис

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис и президентът на Гърция Константин Тасулас присъстваха на днешната церемония по случай дипломирането на 79-ия випуск стажант-аташета, която се проведе в Министерството на външните работи, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Герапетритис говори за съвременността като за най-предизвикателното време в 80-годишната история след Втората световна война „с въоръжени конфликти, протичащи извън нашия регион, (и) големи кризи, които придобиват всеобщ характер“. Те изискват „различен подход към нашия свят“, което Гърция прави, като постоянно увеличава дипломатическото си присъствие в света.

Като примери той посочи участието на Гърция като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, предстоящото ѝ председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г. и съюзите, които е изградила в световен мащаб. В тези трудни времена, каза Герапетритис, Гърция „не просто присъства, а постепенно става все по-могъща“.

От своя страна, президентът Тасулас, който връчи удостоверенията за завършване, говори за руската инвазия в Украйна и подчерта, че „само Украйна може да решава собствените си въпроси, които са свързани с нейния суверенитет и териториална цялост“, като същевременно предупреди, че „решението в отсъствието на Украйна включва непряко признаване и поощряване на ревизионистките възгледи по света“.

Като пример той посочи претенциите на Турция към Кипър и в Егейско море. Международното право не е просто политически избор, а нещо по-голямо от това, каза Тасулас. Обръщайки се към завършилите, той каза: „Световните събития, с които ще се заемете в началото на кариерата си, са следователно изключително интересни, дами и господа.“

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)