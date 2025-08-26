Подробно търсене

Георги Крумов
ЦСКА 1948 се разделя с капитана си Емил Ценов
Емил Ценов (на преден план) / снимка: Владимир Шоков/БТА (ЕК)
София,  
26.08.2025 18:49
 (БТА)

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще напусне клуба. Това съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов.

23-годишният централен бранител е юноша на ЦСКА, но не получи шанс за изява на стадион "Българска армия" и бе преотстъпен на Литекс. След престоя си в Ловеч Ценов игра и за Миньор Перник, преди през юли 2023 година да премине в ЦСКА 1948.

За първия отбор на "червените" Емил Ценов има 89 мача, в които е вкарал два гола. По-рано днес той бе извикан и в националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия.

По непотвърдена информация бранителят ще продължи кариерата си в руския клуб Оренбург.

/ГК/

