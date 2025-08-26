Подробно търсене

ОБНОВЕНА Леверкузен привлече Лукас Васкес

Ивайло Георгиев
Леверкузен привлече Лукас Васкес
Леверкузен привлече Лукас Васкес
Лукас Васкес / Снимка: AP Photo/Cesar Cebolla
Леверкузен,  
26.08.2025 18:50 | ОБНОВЕНА 26.08.2025 18:51
 (БТА)

Германският футболен клуб Байер Леверкузен привлече Лукас Васкес от испанския Реал Мадрид, съобщава агенция ДПА. Играчът е преминал медицински изследвания по-рано днес и вече е подписал с "аспирините" като свободен агент. 

Васкес игра за Реал Мадрид цели десет години, в които записа 402 мача, 38 гола и 73 асистенции. За този период той спечели Шампионската лига пет пъти и вдигна четири пъти титлата в Испания. 

Васкес напусна Реал Мадрид, след като испанците привлякоха английския национал Трент Алекзандър-Арнолд от Ливърпул. 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:57 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация