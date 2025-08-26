Предстои СТЕМ центърът в Профилираната гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" в Пазарджик да получи още оборудване

СТЕМ центърът в училището ни е един елемент на надграждане, каза директорът на Профилираната гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" Иванка Ваклинова. Тя посочи, че общата стойност на финансирането от Европейския съюз за изграждане на СТЕМ среда в училището възлиза на 135 000 лв. Към момента сме изразходили 113 000 лв. от общата сума, предстои да бъде получен още един модул и една лабораторна камина, които са част от оборудването на кабинета, уточни тя.

В кабинета има дигитални микроскопи, стерео лаптоп и преносима цифрова измервателна система, с която учениците могат да провеждат изследванията си извън училище в реална среда, допълни Ваклинова.

Тя разказа, че СТЕМ центърът е оборудван по начин, по който учениците могат да се възползват пълноценно от него, да развиват своите умения и компетентности. Той е насочен към обогатяване на уменията им по природните науки. Това ще помогне за получаването на още по-качествено образование, допълни директорът на гимназията.

Нашето училище съчетава традицията със съвременните предизвикателства. От 2018 година училището е сертифицирано като училище посланик на Европейския парламент, каза Ваклинова, като разясни, че през тази година училището е станало на 180 години и че гимназията предлага обучение в профил "Природни науки" с профилиращи предмети "Биология и здравно образование" и "Химия и опазване на околната среда".

Отличителна черта на училището е разнообразната извънкласна дейност. С изграждането на тази СТЕМ среда ние доразвихме кабинета, който съществува от 2021 година, в който се провежда обучение по учебната дисциплина „Устойчиво развитие и природосъобразен начин на живот“, отбеляза Иванка Ваклинова.

В началото на лятото обявихме първи прием в паралелка „Природни науки“ за пети клас. Обучението ще се провежда в напълно обновена STEM среда. Обучението е целодневно, с възможности за пълноценен учебен процес и отдих.Още от пети клас учениците ще могат да се потапят в света на науката, технологиите, инженерството и математиката чрез работа по проекти, състезания и експерименти и достъп до съвременна техника и оборудване, разясни тя.

В края на януари по време на местна конференция по проекта „Европа на Балканите: Заедно чрез знание“, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, Иванка Ваклинова каза, че гимназията е усвоила 60% от предоставени средства от Европейския съюз за изграждане на СТЕМ среда.