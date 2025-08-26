Арбитражът на държавните служители в Турция взе решение за по-големи увеличения на заплатите

Арбитражният съвет на държавните служители в Турция взе решение за по-високо увеличение на заплатите на държавните служители от предложеното в колективния трудов договор, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. След като на 18 август бяха организирани протести в цялата страна, а след тях синдикатите, браншовите организации и правителството отново не успяха да се договорят, на 20 август въпросът стигна до арбитража.

Колективният орган е взел решение увеличението на заплатите за 2026 г. да бъде 11 процента за първото полугодие и още 7 процента за второто вместо предложените преди това 10 процента за първото и 6 процента второто полугодие.

Увеличението на заплатите през 2027 г. също ще бъде по-голямо от предложеното от правителството. Арбитражът се е произнесъл възнагражденията да нараснат с 5 на сто през първата и с още 4 през втората половина годината вместо предложените преди това увеличения от 4 по процента. Предложението за увеличение на основната заплата чрез колективния трудов договор остава без промяна. Затова и след разглеждането на въпроса от Арбитража за първите шест месеца на 2026 година тя ще бъде увеличена с 1000 лири или около 25 евро.

Допълнителните начисления също са били предмет на дейността на Арбитража. Взето е решение за двойно увеличение на допълнителното заплащане, което държавните служители трябва да получават за владеене на чужди езици. Служителите по сигурността, които работят на официални и религиозни празници, ще получават по 307 турски лири или около 5 евро надбавка за всеки отработен ден. Надбавката от 50 процента за дете с увреждания вече е увеличена на 60.

Решението арбитража не може да бъде обжалвано, а при внасянето на въпроса за разглеждане министърът на труда и социалното осигуряване Ведат Ъшъкхан заяви, че правителството ще се съобрази с него.