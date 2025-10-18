АНА-МПА: Гърция е лидер на туристическите пазари на балтийските страни и Италия, според националната туристическа организация

Водещата позиция на Гърция в туристическия сектор беше потвърдена по време на пътуващото изложение „Around the World“, проведено в балтийските страни, както и на Международното туристическо изложение „TTG Travel Experience 2025“ в Италия, в които Гръцката национална туристическа организация (GNTO) участваше, съобщи за БТА агенция АНА-МПА, позовавайки се на официално съобщение на организацията.

Пътуващото изложение „Around the World“ беше организирано от Aviareps в Талин (Естония), Рига (Латвия) и Вилнюс (Литва) от 7 до 9 октомври 2025 г.

Във всеки от градовете домакини над 30 местни представители на туристически агенции, авиокомпании и компании за управление на дестинации бяха информирани за по-малко известни гръцки дестинации, които все още не са добре познати на широката туристическа публика в тези страни, както и за по-широкия, многостранен и устойчив туристически продукт на Гърция, който напълно съответства на предпочитанията на пътуващите от тази част на Европа.

Отбелязва се, че Гърция се нарежда сред трите най-популярни дестинации на балтийските пазари, заедно с Испания и Турция.

В същото време, силният интерес на италианските туроператори към разширяване на туристическите пакети към гръцки дестинации - и на италианските медийни представители към посещение на Гърция чрез прес-пътувания - беше очевиден по време на Международното туристическо изложение „TTG Travel Experience 2025“, проведено в Римини от 8 до 10 октомври 2025 г., с участието на офиса на GNTO в Италия и 13 гръцки съизложители.

По време на изложението, ръководителят на офиса на GNTO в Италия, Кириаки Буласиду, се срещна с ръководството на Италианската асоциация на туристическите агенции (FIAVET), за да планират по-нататъшни сътрудничества между GNTO и асоциацията, с цел по-ефективно популяризиране на гръцките дестинации на италианския пазар преди предстоящия туристически сезон.

В същото време се проведоха редица предварително уговорени двустранни срещи между гръцки участници и италиански туроператори, туристически агенти и журналисти. Вечеря за установяване на контакти, организирана от офиса на GNTO в Италия, също предостави отлична възможност за разширяване на сътрудничеството между двете страни.

В рамките на изложението Буласиду беше избрана за председател на Асоциацията на националните туристически организации в Италия (ADUTEI) – развитие, което значително засили влиянието на Гърция и GNTO в италианската туристическа индустрия, според същото съобщение.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)