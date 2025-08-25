Уейн Рууни: "Аморим няма право на извинения през новия сезон"

Мениджърът Рубен Аморим няма никакви извинения за резултатите на Манчестър Юнайтед в английското първенство по футбол и съвсем скоро ще се бори за позицията си, ако нещо не се промени. 20-кратните шампиони похарчиха 200 милиона паунда през лятото, но са само с една точка след първите два мача.

Аморим, привлечен в средата на миналия сезон от Спортинг Лисабон, има 28 точки в 29 мача с Юнайтед.

"Мениджърът няма право на извинения през новия сезон. Той трябва да започне да постига резултати и това трябва да бъде скоро. Стигне ли се до октомври и нищо не се променя драстично, отборът ще бъде поставен отново под огромно напрежение. Юнайтед трябваше да потегли на скорост този сезон, а не с една точка от възможни шест", заяви Уейн Рууни в подкаста си за "Би Би Си".

"Изминаха само два мача от новия сезон, но признаците за притеснение вече са на лице. Виждам неща, които виждах и миналата година, а това е последното, което трябва да се случва с този отбор", каза още той.

Запитан дали Аморим е правилният човек за Юнайтед, Рууни отговори: "Трудно ми е просто да кажа, че съм 100% сигурен, че е той. Не мисля, че дори и той би го казал в момента. През лятото направиха добри трансфери, но им трябват поне още двама или трима нови".