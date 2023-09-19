Ивайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов

site.btaИвайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов
Съдийски назначения за мачовете от десетия кръг в efbet Лига:
22 септември 2023 година, петък, 15:00 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 септември 2023 година, петък, 17:30 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 септември 2023 година, петък, 20:00 часа:
ПФК Ботев Пловдив - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 септември 2023 година, събота, 15:00 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Кристиян Николов Колев
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев
23 септември 2023 година, събота, 17:30 часа:
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ти: Мартин Живков Великов
ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
23 септември 2023 година, събота, 20:00 часа:
ПФК Левски - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Радан Василев Мирянов
24 септември 2023 година, неделя, 18:00 часа:
ОФК Пирин Благоевград - ФК Крумовград
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ти: Иво Венциславов Андреев
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Ичко Лозев Лозев
24 септември 2023 година, неделя, 20:30 часа:
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Василев Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/ГК/
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