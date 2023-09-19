Ивайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов

Съдийски назначения за мачовете от десетия кръг в efbet Лига:

22 септември 2023 година, петък, 15:00 часа:

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое Стара Загора

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Маринов Алексиев



22 септември 2023 година, петък, 17:30 часа:

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



22 септември 2023 година, петък, 20:00 часа:

ПФК Ботев Пловдив - ПФК ЦСКА-София

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ти: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



23 септември 2023 година, събота, 15:00 часа:

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Юлиянов Иванов

АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Кристиян Николов Колев

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Йордан Веселинов Гулев



23 септември 2023 година, събота, 17:30 часа:

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ти: Мартин Живков Великов

ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Стефан Апостолов Апостолов



23 септември 2023 година, събота, 20:00 часа:

ПФК Левски - ФК Етър ВТ

ГС: Иво Венциславов Андреев

АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Радан Василев Мирянов



24 септември 2023 година, неделя, 18:00 часа:

ОФК Пирин Благоевград - ФК Крумовград

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ти: Иво Венциславов Андреев

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Ичко Лозев Лозев



24 септември 2023 година, неделя, 20:30 часа:

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Василев Йорданов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.