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Ивайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов

Георги Крумов
Ивайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов
Ивайло Стоянов ще свири ЦСКА 1948 - Черно море, мачът между Ботев Пловдив и ЦСКА-София е поверен на Георги Давидов
Ивайло Стоянов / снимка: БТА
София,  
19.09.2023 18:24
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от десетия кръг в efbet Лига:

22 септември 2023 година, петък, 15:00 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
АС1: Станислав Лазаров Станев    АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Маринов Алексиев     
 
22 септември 2023 година, петък, 17:30 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов    
АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    
ВАР: Радослав Петров Гидженов    АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов     
 
22 септември 2023 година, петък, 20:00 часа:
ПФК Ботев Пловдив - ПФК ЦСКА-София 
ГС: Георги Димитров Давидов    
АС1: Георги Йорданов Дойнов    АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Петър Георгиев Кузев    
ВАР: Волен Валентинов Чинков    АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев     
 
23 септември 2023 година, събота, 15:00 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов    
АС1: Костадин Димитров Тановчев    АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Кристиян Николов Колев    
ВАР: Никола Антонов Попов    АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев     
 
23 септември 2023 година, събота, 17:30 часа:
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов    
АС1: Христо Пламенов Хаджийски    АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ти: Мартин Живков Великов    
ВАР: Георги Милков Гинчев    АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Стефан Апостолов Апостолов     
 
23 септември 2023 година, събота, 20:00 часа:
ПФК Левски - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев    
АС1: Драгомир Руменов Милев    АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Валентин Станчев Железов    АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Радан Василев Мирянов     
 
24 септември 2023 година, неделя, 18:00 часа:
ОФК Пирин Благоевград - ФК Крумовград
ГС: Васил Петров Минев    
АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ти: Иво Венциславов Андреев    
ВАР: Георги Николов Кабаков    АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Ичко Лозев Лозев     
 
24 септември 2023 година, неделя, 20:30 часа:
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    
ВАР: Владимир Вълков Вълков    АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Василев Йорданов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/ГК/

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Към 18:48 на 19.09.2023 Новините от днес

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