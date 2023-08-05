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Локомотив София се наложи срещу Пирин в Първа лига

Асен Даскалов
Локомотив София се наложи срещу Пирин в Първа лига
Локомотив София се наложи срещу Пирин в Първа лига
снимка: БТА
София,  
05.08.2023 23:13
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Лудогорец                     0:5 (0:1)
голмайстори: 0:1 Руан Секо 8, 0:2 Сон 48, 0:3 Педро Нареси 63, 0:4 Аслак Фон Витри 65, 0:5 Кирил Десподов 73 
червен картон: Диого Барбоса 17 (Ботев)

Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград    2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Красимир Станоев 45+3 дузпа, 2:0 Карлос Франса 82

петък:
Черно море - Етър                 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пачеко 83     

Ботев Пловдив - Арда Кърджали     0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Омар Сако 40, 0:2 Станислав Иванов 42
червен картон: Антонио Перера (Ботев) 90+4
 
неделя:
ЦСКА-София - Славия
Локомотив Пловдив - Левски

понеделник:
ЦСКА 1948 - Хебър  
Берое - Крумовград

временно класиране:
 1. Локомотив (Пд)    3   2   1   0   9:3  7 точки
 2. Черно море        4   2   1   0   9:5  7 
 3. Лудогорец         3   2   0   1  11:3  6
 4. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
 5. Берое             3   2   0   1   3:2  6
 6. Левски            3   2   0   1  10:3  6
 7. Локомотив (Сф)    4   2   0   2   5:10 6
 8. Арда              3   1   1   1   5:4  4
 9. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
10. Хебър             3   1   1   1   1:1  4 
11. Ботев (Враца)     4   1   0   3   2:10 3 
12. Крумовград        3   1   0   2   4:5  3
13. Славия            2   1   0   1   1:2  3
14. Ботев (Пловдив)   4   0   2   2   2:6  2  
15. Пирин             4   0   1   3   1:7  1
16. Етър              3   0   0   2   1:8  0

/ИК/

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