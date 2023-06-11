Резултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship

site.btaРезултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship
Слънце, дъжд и вятър съпътстваха 4-ия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship край гръцкия град Серес, съобщават организаторите. Поредните си победи взеха Пламен Христов, Геновева Кънева, Александър Александров, Пламен Бонев и Мартин Чой. За Балканския шампионат успех в класовете си записаха Александър Александров в Superstock 600, Мартин Чой в Superbike и Пламен Христов в SP 125.
Резултати от 4-ия кръг на Inbet Roadracing championship:
SP 125
1. Пламен Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“
2. Димитър Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“
3. Павлин Петров - МСК „Плевен“ – „Aprilia“
SSP 300
1. Геновева Кънева - МК „Боляри“ – „Yamaha“
2. Мартин Найденов – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“
3. Румен Димитров – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“
SSP 600
1. Александър Александров - „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“
2. Васил Кичуков – “АИТ рейсинг тийм“ – “Yamaha“
3. Аксел Исмаил – „Байк билд реисинг“ - “Yamaha“
SSP 600 Rookie
1. Тодор Николов - “СБ мото рейсинг тийм“ – “Yamaha“
2. Митко Митков – „Хела мото спорт“ – „Triumph“
3. Лорен Венков – „Еконт рейсинг тийм“ – “Yamaha“
S 600
1. Ангел Луканов – „Хела мото спорт“ – „Suzuki“
2. Борислав Рачев – „Въжаров рейсинг тийм“ –
3. Николай Бенковски – „Камикадзе рейсинг тийм“ -
F 1000
1. Пламен Бонев - МК „Боляри“ - BMW
2. Калоян Ангелов - МК „Боляри“ – „Honda“
3. Иван Костадинов – „Хела мото спорт“ - „Kawasaki“
SUPERBIKE
1. Мартин Чой – „Еко BMW МС77 рейсинг тийм“ - BMW
2. Милен Георгиев – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“
3. Димитър Митов – МК „Боляри“ - BMW
SUPERBIKE Rookie
1. Цветелин Пенчев - МК „Боляри“ - „Yamaha“
/АВ/
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