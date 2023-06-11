Резултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship

Слънце, дъжд и вятър съпътстваха 4-ия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship край гръцкия град Серес, съобщават организаторите. Поредните си победи взеха Пламен Христов, Геновева Кънева, Александър Александров, Пламен Бонев и Мартин Чой. За Балканския шампионат успех в класовете си записаха Александър Александров в Superstock 600, Мартин Чой в Superbike и Пламен Христов в SP 125.

Резултати от 4-ия кръг на Inbet Roadracing championship:

SP 125

1. Пламен Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

2. Димитър Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

3. Павлин Петров - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

SSP 300

1. Геновева Кънева - МК „Боляри“ – „Yamaha“

2. Мартин Найденов – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“

3. Румен Димитров – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“

SSP 600

1. Александър Александров - „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“

2. Васил Кичуков – “АИТ рейсинг тийм“ – “Yamaha“

3. Аксел Исмаил – „Байк билд реисинг“ - “Yamaha“

SSP 600 Rookie

1. Тодор Николов - “СБ мото рейсинг тийм“ – “Yamaha“

2. Митко Митков – „Хела мото спорт“ – „Triumph“

3. Лорен Венков – „Еконт рейсинг тийм“ – “Yamaha“

S 600

1. Ангел Луканов – „Хела мото спорт“ – „Suzuki“

2. Борислав Рачев – „Въжаров рейсинг тийм“ –

3. Николай Бенковски – „Камикадзе рейсинг тийм“ -

F 1000

1. Пламен Бонев - МК „Боляри“ - BMW

2. Калоян Ангелов - МК „Боляри“ – „Honda“

3. Иван Костадинов – „Хела мото спорт“ - „Kawasaki“

SUPERBIKE

1. Мартин Чой – „Еко BMW МС77 рейсинг тийм“ - BMW

2. Милен Георгиев – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“

3. Димитър Митов – МК „Боляри“ - BMW

SUPERBIKE Rookie

1. Цветелин Пенчев - МК „Боляри“ - „Yamaha“