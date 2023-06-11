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Резултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship

Ивайло Георгиев
Резултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship
Резултати от четвъртия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship
Снимка: Iliev Sport Agency
Серес,  
11.06.2023 18:33
 (БТА)

Слънце, дъжд и вятър съпътстваха 4-ия кръг на републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта Inbet Roadracing Championship край гръцкия град Серес, съобщават организаторите. Поредните си победи взеха Пламен Христов, Геновева Кънева, Александър Александров, Пламен Бонев и Мартин Чой. За Балканския шампионат успех в класовете си записаха Александър Александров в Superstock 600, Мартин Чой в Superbike и Пламен Христов в SP 125.

Резултати от 4-ия кръг на Inbet Roadracing championship:

SP 125

1. Пламен Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

2. Димитър Христов - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

3. Павлин Петров - МСК „Плевен“ – „Aprilia“

SSP 300

1. Геновева Кънева - МК „Боляри“ – „Yamaha“

2. Мартин Найденов – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“

3. Румен Димитров – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“

SSP 600

1. Александър Александров - „СБ мото рейсинг тийм“ – „Kawasaki“

2. Васил Кичуков – “АИТ рейсинг тийм“ – “Yamaha“

3. Аксел Исмаил – „Байк билд реисинг“ - “Yamaha“

SSP 600 Rookie

1. Тодор Николов - “СБ мото рейсинг тийм“ – “Yamaha“

2. Митко Митков – „Хела мото спорт“ – „Triumph“

3. Лорен Венков – „Еконт рейсинг тийм“ – “Yamaha“

S 600

1. Ангел Луканов – „Хела мото спорт“ – „Suzuki“

2. Борислав Рачев – „Въжаров рейсинг тийм“ – 

3. Николай Бенковски – „Камикадзе рейсинг тийм“ - 

F 1000

1. Пламен Бонев - МК „Боляри“ - BMW

2. Калоян Ангелов - МК „Боляри“ – „Honda“ 

3. Иван Костадинов – „Хела мото спорт“ - „Kawasaki“ 

SUPERBIKE

1. Мартин Чой – „Еко BMW МС77 рейсинг тийм“ - BMW

2. Милен Георгиев – „СБ мото рейсинг тийм“ – „Yamaha“

3. Димитър Митов – МК „Боляри“ - BMW

SUPERBIKE Rookie

1. Цветелин Пенчев - МК „Боляри“ - „Yamaha“

/АВ/

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