Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига

site.btaСъдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Втора футболна лига:
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Монтана 1921
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Живко Герганов Недялков
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Ботев Пд II - ФК Етър ВТ
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Веселин Мишев Добриянов
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Витоша
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - Спортист 2009
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Радослав Тодоров Станев
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стоян Христов Денев
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Созопол - Миньор
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Кольо Димитров Данев
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Иван Захариев Вълчев
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
Дунав Русе - ФК Струмска слава 1927
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Йосиф Петров Ронков
30 май 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ОФК Спартак Плевен
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ИК/
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