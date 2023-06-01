Съдията Християна Гутева ще ръководи срещата между Монтана и Ботев Пловдив II от 34-ия кръг на футболната Втора лига

site.btaСъдията Християна Гутева ще ръководи срещата между Монтана и Ботев Пловдив II от 34-ия кръг на футболната Втора лига
Християна Гутева ще бъде главен съдията на двубоя между Монтана и Ботев Пловдив II от 34-ия кръг на футболната Втора лига, определиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.
Мачът ще се играе на 4 юни, неделя от 18:00 часа.
Съдийски назначения, 34-ти кръг, Втора лига
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Йордан Иларионов Дурчев
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - Дунав Русе
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Александър Костадинов Костадинов
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Марица 1921
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Николай Йорданов Колев
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ФК Созопол
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Мартин Живков Великов
СН: Иван Захариев Вълчев
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН:Антон Янков Терзиев
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Милко Петков Николов
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Спасов Славов
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Витоша - ФК Крумовград
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Стефан Спасов Иванов
4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - Ботев Пд II
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Валентин Желев Добрев
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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