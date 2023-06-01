Съдията Християна Гутева ще ръководи срещата между Монтана и Ботев Пловдив II от 34-ия кръг на футболната Втора лига

Християна Гутева ще бъде главен съдията на двубоя между Монтана и Ботев Пловдив II от 34-ия кръг на футболната Втора лига, определиха от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Мачът ще се играе на 4 юни, неделя от 18:00 часа.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Втора лига

4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Литекс Ловеч

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ти: Стефан Атанасов Гурков

СН: Йордан Иларионов Дурчев



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - Дунав Русе

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Александър Костадинов Костадинов



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Марица 1921

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Николай Йорданов Колев



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ФК Созопол

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Мартин Живков Великов

СН: Иван Захариев Вълчев



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Миньор - ОФК Янтра 2019

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Геро Георгиев Писков

СН:Антон Янков Терзиев



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Беласица - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Милко Петков Николов



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Спортист 2009 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Спасов Славов



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Витоша - ФК Крумовград

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Стефан Спасов Иванов



4 юни 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - Ботев Пд II

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов

4-ти: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Валентин Желев Добрев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.