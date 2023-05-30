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Георги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия

Асен Даскалов
Георги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия
Георги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия
снимка: БТА
София,  
30.05.2023 17:07
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 35-ия кръг в Първа футболна лига, разпределение на местата между седмо и десето:

1 юни, 17:30 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
1 юни, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Димитър Панайотов Костов

/ГК/

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