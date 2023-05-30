Георги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия

site.btaГеорги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия
Съдийски назначения за мачовете от 35-ия кръг в Първа футболна лига, разпределение на местата между седмо и десето:
1 юни, 17:30 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
1 юни, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Димитър Панайотов Костов
/ГК/
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