Георги Кабаков ще ръководи двубоя от Първа лига между Арда и Славия

Съдийски назначения за мачовете от 35-ия кръг в Първа футболна лига, разпределение на местата между седмо и десето:

1 юни, 17:30 часа

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



1 юни, 20:00 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Димитър Панайотов Костов