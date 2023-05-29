Георги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига

site.btaГеорги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от 34-ия кръг на Първа лига:
31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
Спартак 1918 - ПФК Септември София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Генов Нарлев
31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов
31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
ПФК Берое - Стара Загора - Пирин АД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Борис Димитров Борисов
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ИК/
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