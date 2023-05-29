Георги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига

Съдийски назначения за мачовете от 34-ия кръг на Първа лига:

31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа

Спартак 1918 - ПФК Септември София

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Генов Нарлев



31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Василев Йорданов



31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа

ПФК Берое - Стара Загора - Пирин АД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Борис Димитров Борисов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.