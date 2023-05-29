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Георги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига

Ива Кръстева
Георги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига
Георги Давидов ще бъде главен съдия на двубоя между Спартак Варна и Септември от 34-ия кръг на Първа лига
снимка БТА
София,  
29.05.2023 15:15
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 34-ия кръг на Първа лига:

31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
Спартак 1918 - ПФК Септември София
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
31 май 2023 г., сряда, 19:00 часа
ПФК Берое - Стара Загора - Пирин АД
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:  Никифор Деянов Велков    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:  Стоян Панталеев Арсов   ВАР:  Волен Валентинов Чинков   АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:  Борис Димитров Борисов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ИК/

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