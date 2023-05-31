Реферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948

Реферът Никола Попов ще ръководи двубоя от 34-ия кръг на футболната Първа лига между Лудогорец и Левски.

Срещата ще се проведе на 3 юни, събота от 20:30 часа.

На Радослав Гидженов ще бъде поверен мачът между ЦСКА-София и ЦСКА 1948.

Двубоят е насрочен за 3 юни, събота от 18:00 часа.

От Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обявиха всички назначения за срещите от 34-ия кръг в Първата шестица на Първа лига.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Първа лига, Първа шестица

2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ти: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Мартин Живков Богдев



3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.