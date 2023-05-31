Реферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948

site.btaРеферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948
Реферът Никола Попов ще ръководи двубоя от 34-ия кръг на футболната Първа лига между Лудогорец и Левски.
Срещата ще се проведе на 3 юни, събота от 20:30 часа.
На Радослав Гидженов ще бъде поверен мачът между ЦСКА-София и ЦСКА 1948.
Двубоят е насрочен за 3 юни, събота от 18:00 часа.
От Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обявиха всички назначения за срещите от 34-ия кръг в Първата шестица на Първа лига.
Съдийски назначения, 34-ти кръг, Първа лига, Първа шестица
2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Мартин Живков Богдев
3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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