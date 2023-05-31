Подробно търсене

Реферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948

Кремена Младенова
Реферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948
Реферът Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Левски, назначиха Радослав Гидженов за ЦСКА-София - ЦСКА 1948
снимка: БТА, архив
София,  
31.05.2023 16:09
 (БТА)

Реферът Никола Попов ще ръководи двубоя от 34-ия кръг на футболната Първа лига между Лудогорец и Левски.

Срещата ще се проведе на 3 юни, събота от 20:30 часа.

На Радослав Гидженов ще бъде поверен мачът между ЦСКА-София и ЦСКА 1948.

Двубоят е насрочен за 3 юни, събота от 18:00 часа.

От Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) обявиха всички назначения за срещите от 34-ия кръг в Първата шестица на Първа лига.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Първа лига, Първа шестица

2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Мартин Живков Богдев     
 
3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов     
 
3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов     
 
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:30 на 31.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация