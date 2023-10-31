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Повериха сблъсъка между Септември и Монтана във Втора лига на главния съдия Християна Гутева

Кремена Младенова
Повериха сблъсъка между Септември и Монтана във Втора лига на главния съдия Християна Гутева
Повериха сблъсъка между Септември и Монтана във Втора лига на главния съдия Християна Гутева
снимка: Пресслужба БФС
София,  
31.10.2023 19:04
 (БТА)

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от 16-ия кръг във Втора лига:

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ФК Марек 1915 - ОФК Янтра 2019
ГС: Денислав Йорданов Сталев    АС1: Желязко Димитров Пилатов    АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски                
СН: Антон Янков Терзиев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - Спортист 2009
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1: Димитър Валентинов Мекушин    АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев                
СН: Радослав Тодоров Станев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
Общински футболен клуб Бдин -1923 - ЦСКА 1948 II
ГС: Любослав Бисеров Любомиров    АС1: Виктор Андриянов Кукуянов    АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов                
СН: Иво Величков Боев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл
ГС: Геро Георгиев Писков    АС1: Радослав Георгинов Вутов    АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов                
СН: Владимир Йорданов Владимиров     
 
3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристиян Младенов Тодоров    АС1: Богомил Севдалинов Димитров    АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров                
СН: Красимир Иванов Василев     
 
3 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
Дунав Русе - ФК Черноморец Балчик
ГС: Станимир Георгиев Тодоров    АС1: Михаел Николаев Денчев    АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев                
СН: Тихомир Георгиев Боболов     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 12:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Монтана 1921
ГС: Християна Красимирова Гутева    АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева                
СН: Валентин Желев Добрев     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Димитров Димитров    АС1: Георги Димчев Великов    АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров                
СН:  Живко Герганов Недялков     
 
7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Мартин Иванов Марков    АС1: Марио Георгиев Данаилов    АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов                
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

/КМ/

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