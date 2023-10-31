Повериха сблъсъка между Септември и Монтана във Втора лига на главния съдия Християна Гутева

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за срещите от 16-ия кръг във Втора лига:

3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

ФК Марек 1915 - ОФК Янтра 2019

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Антон Янков Терзиев



3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - Спортист 2009

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Радослав Тодоров Станев



3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

Общински футболен клуб Бдин -1923 - ЦСКА 1948 II

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Иво Величков Боев



3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

ОФК Беласица - ОФК Спартак Пл

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



3 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Красимир Иванов Василев



3 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.

Дунав Русе - ФК Черноморец Балчик

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Тихомир Георгиев Боболов



7 ноември 2023 г., вторник, 12:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Монтана 1921

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Валентин Желев Добрев



7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



7 ноември 2023 г., вторник, 14:30 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров