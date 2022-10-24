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Два гола на Мартин Петков, по един на Кабов и Костадинов за успех на Септември (Сф) в Благоевград

Атанас Василев
Два гола на Мартин Петков, по един на Кабов и Костадинов за успех на Септември (Сф) в Благоевград
Два гола на Мартин Петков, по един на Кабов и Костадинов за успех на Септември (Сф) в Благоевград
Благоевград,  
24.10.2022 19:26
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на efbet Лига:

Пирин (Благоевград) - Септември           - 1:4 (0:1)

Голмайстори: 0:2 Мартин Петков 19 и 48, 0:3 Атанас Кабов 69, 0:4 Димитър Костадинов 74, 1:4 Иван Тасев 88

 

по-късно днес:

Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)

 

в неделя:

Ботев (Враца) - ЦСКА-София            - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Марселино Кареасо 6, 0:2 Лазар Туфегджич 35, 0:3 Станислав Шопов 80

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голамйстори: 1:0 Якуб Пьотровски 65

от събота:
Спартак (Варна) - Черно море (Варна) - 0:0

Славия - ЦСКА 1948                   - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 3, 1:1 Ивайло Чочев 52-автогол

Левски - Локомотив (Пловдив)         - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 18, 1:1 Джовани 76  

от петък:
Арда (Кърджали) - Локомотив 1929 (София) - 2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 18, 1:1 Димитър Митков 31-дузпа, 1:2 Ивайло Найденов 43, 2:2 Светослав Ковачев 81
червени картони: Иван Тилев 44 (Арда); Матеус Дуарте 83, Симеон Славчев 88 (Локомотив)

/АВ/

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