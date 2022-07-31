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Янтра (Габрово) се пребори за точка при гостуването си на Спартак (Плевен) във Втора лига

Атанас Василев
Янтра (Габрово) се пребори за точка при гостуването си на Спартак (Плевен) във Втора лига
Янтра (Габрово) се пребори за точка при гостуването си на Спартак (Плевен) във Втора лига
София,  
31.07.2022 20:18
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)               2:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Иван Василев 23, 1:1 Стефан Христов 65, 2:1 Цветелин Иванов 85, 2:2 Валери Христов 90

От 20:00 часа:
Литекс (Ловеч) - Созопол

В понеделник от 19:00 часа:
Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II

Във вторник от 18:00 часа:
Миньор (Перник) - Крумовград

от събота:
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)   2:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82

Спортист (Своге) - Монтана                            2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80 

ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)
голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тунгаров 58

Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа


Класиране:
1. Спартак (Плевен) 3   2   1   0   8:2 7
2. Дунав (Русе)     3   2   1   0   6:3 7
3. Струмска слава   3   2   1   0   5:2 7
4. Крумовград       2   2   0   0   5:1 6
5. Етър (ВТ)        3   1   2   0   4:3 5
6. Монтана          3   1   1   1   5:4 4
7. Добруджа         3   1   1   1   4:3 4
8. Витоша           3   1   1   1   4:5 4
9. Беласица         2   1   0   1   3:4 3
10. Миньор          2   1   0   1   5:3 3
11. ЦСКА 1948 II    3   0   3   0   2:2 3
12. Марица          3   1   0   2   2:6 3
13. Янтра           3   0   3   0   5:5 3
14. Спортист        3   0   2   1   3:5 2 
15. Ботев (Пд) II   2   0   1   1   1:2 1
16. Лудогорец II    2   0   1   1   1:5 1
17. Литекс          2   0   0   2   1:4 0
18. Созопол         2   0   0   2   0:4 0

 

/АВ/

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