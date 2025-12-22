Защитникът на Манчестър Юнайтед Диого Далот описа контузията на съотборника си Бруно Фернандеш като „тежък удар“ за отбора, след като капитанът на „червените дяволи“ напусна терена при загубата от Астън Вила с 1:2 в неделя. 31-годишният полузащитник е бил титуляр във всеки двубой от първенството през този сезон, отбелязвайки 5 гола и записвайки 7 асистенции.

„Тежко е. Не знаем колко зле са нещата, но все пак напусна терена, а ние знаем колко е корав“, каза Далот пред „Скай Спортс“.

„Очевидно бяхме тъжни, че Бруно излезе от игра. Мисля, че намерихме начин да останем в двубоя и да продължим да създаваме шансове“, заяви португалецът пред клубната телевизия на Юнайтед.

„Мисля, че създадохме достатъчно шансове, за да вкараме повече голове и нека се надяваме, че не е толкова зле и ще имаме в състава Бруно за следващите мачове“, допълни той.

В отсъствието на Бруно Фернандеш Джак Флетчър и Шей Лейси направиха своя дебют за „червените дяволи“ на „Вила Парк“, а същото очакват да направят и други таланти от академията на клуба.

„Това е техният момент. Имам предвид, че имаме толкова много отсъстващи играчи, че това е шансът за тези, които не получават такъв често, да направят крачка напред и да докажат, че заслужават повече минути. Много съм щастлив, че успяха да дебютират и се надявам в следващите мачове да се включат и да могат да ни помогнат“, каза още Далот.

Манчестър Юнайтед заема 7-ото място във Висшата лига с 26 точки от 17 изиграни кръга, на 13 точки зад лидера Арсенал.