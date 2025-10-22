Международният конкурс за цигулари „Васко Абаджиев“ отбелязва собствен рекорд. „Организаторите от клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи“ (София) са въодушевени от постъпилите 32 кандидатури от 14 държави, сред които Италия, Румъния, Германия, Русия, Дания, Израел, Полша, Република Корея, Япония, Китай и още страни, известни със силните си музикални традиции“, разказват от екипа на конкурса.

За участие могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, стига към датата на провеждане на конкурса да не са навършили 30 години.

Осмото издание ще продължи от 20 до 23 ноември в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а кулминацията ще е тържественият галаконцерт на лауреатите – във вечерта на 23 ноември.

Международното жури е в състав проф. Жана Ганделман (Израел), проф. Ксения Милас (Италия), Йоанна Каменарска (Германия), Джовани Анджелери (Италия), проф. Йосиф Радионов и композиторът Стефан Илиев.

Първа награда е 3000 евро, има и специални отличия за млад изпълнител, виртуозно изпълнение, награда на спонсорите.

