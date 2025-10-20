Богомил Братоев представя изложба и стихосбирка „Жалки звезди“ в София

Художникът Богомил Братоев представя стихосбирка и серия от черни дъски с бели тебеширени рисунки в столичното простарнство Cryptid Art Space. Експозицията „Жалки звезди“ може да бъде разгледана от 20 октомври до 1 ноември, съобщават домакините.

Това е втората самостоятелна изложба на автора. По думите на екипа „Жалки звезди“ е карта на съновидение – пространство между съзнанието и подсъзнателното, където тежестта на спомена и крехкостта на възприятието съществуват в постоянно напрежение.

Те отбелязват, че към визуалната серия е включена миниатюрна стихосбирка, която разгръща символиката на изложбата и въвежда зрителя в нейната атмосфера на меланхолия, игра и вътрешен разлом.

Богомил Братоев е млад български художник, завършил Националната художествена академия през 2020 г., специалност „Графика“. Работи в полето на експерименталното и концептуално изкуство, използвайки различни медии, за да визуализира трансформативни вътрешни преживявания. През 2023 г. дебютира с изложбата „Малакроа: Цветя на злото“, също в Cryptid Art Space – ироничен и химеричен прочит на естетиката на fin de siècle. Братоев е и част от нойз колектива „Малък Ручей“.

/ВСР