Комплекс "Дамасцена" край Павел баня ще е домакин на втория фестивал "Камджалов в Долината на розите" в началото на юли идната година

Второто издание на фестивала „Камджалов в Долината на розите“ ще се проведе в Етнографски комплекс „Дамасцена“ в павелбанското село Скобелево от 3 до 5 юли догодина, съобщи за БТА диригентът Йордан Камджалов. Форумът се организира от едноименната фондация и Етнографския комплекс и, след големия успех на първото издание, се очаква да стане ежегоден. Предстоящото издание ще надгради предходното, а програмата бе обявена за пръв път именно в днешния Световен ден на музиката.

Освен Йордан Камджалов – главен диригент и артистичен директор на фестивала, участие ще вземе и оркестър „Генезис“, събиращ доказани музиканти от България, Европа и света, обединени в стремежа си да разширят културно-просветните хоризонти. Във фестивала ще се включи и хорът на „Музикална лаборатория за Човека“ с диригент Мая Василева – един от най-големите смесени хорове в България, съставен от личности с изявен вокален и артистичен потенциал, обединени от желанието да изпълняват световни класически шедьоври. Любителите на музиката ще могат да се насладят и на изпълненията на ансамбъла „Музикална лаборатория за Човека“ – експериментален камерен вокален ансамбъл, който работи иновативно с музикални тенденции и стилове от архаизъм до модернизъм, вплитайки импровизация, фолклор и практики от различни култури.

Във втория фестивал ще се включат и децата от детски хор „Усмихнати звезди“ с диригент Мая Василева. Според Йордан Камджалов това е най-големият детски хор в България към Първо частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“. Гостите ще могат да чуят и изпълнения на вокалната формация „ИДНА“, която дебютира на първото издание на фестивала. В нея участват Симона Станоева, Марина Маринова и Виктория Ризов, творящи хармония и фолклор, допълни маестрото.

И тази година посетителите ще имат възможност да се включат във формата „България пее“, който се реализира ежегодно на знакови исторически и културно-просветни места в страната. Форматът е отворен за всички, независимо от възраст, образование, пол, религия, професия или музикални способности.

Според Йордан Камджалов програмата за следващата година ще предложи множество вълнуващи изпълнения, като кулминацията ще бъде монументалната творба „Кармина Бурана“ на Карл Орф за оркестър, смесен и детски хор и солисти, която ще прозвучи за пръв път в този регион на България.

Както и на първото издание, посетителите на втория фестивал ще имат възможността да се срещнат с международно значими личности в областта на науката, изкуството и спорта – учени, откриватели, шампиони, златни медалисти, рекордьори и други, посочи още Йордан Камджалов.

Първото издание на фестивала „Камджалов в Долината на розите“ се организира по покана на Етнографски комплекс „Дамасцена“, а маестро Камджалов коментира, че създаването на форум на негово име е било напълно неочаквано и непланирано. „Заставам с името си, с отговорността си и с 15-годишната работа на фондация „Йордан Камджалов“, която по времето на редица кризи не е спирала да подкрепя колосалния български талант“, каза той в интервю за БТА по повод първото издание на форума. По думите му сега в програмата на фестивала са направени допълнителни разширения в програмния състав и концепцията, а той е нещо, което постоянно ще се развива.