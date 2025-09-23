Френски ритми и танци ще звучат преди началото на Фестивала на побратимените градове и приятели в Ловеч (Twin Towns & Friends 2025), който ще се състои от 26 до 28 септември, съобщават от общинската администрация.

Преди официалното откриване е предвидена специална програма на танцьори и музиканти от френския град Лавал.

Тази вечер в Младежкия дом ще се състои "Работилница за народни танци от френския департамент Майен" – възможност за любителите на фолклора да научат автентични стъпки и традиции.

На 25 септември (четвъртък) на площад „Тодор Кирков“ ще има шоу с традиционни френски танци. На сцената ще се качат Mayenne Dances Folk, а след това – фолклорен танцов ансамбъл „Магия“ от Ловеч. Програмата ще продължи с Mayenne Dances Folk и Blanche Epine.

БТА припомня, че Фестивалът на побратимените градове и приятели (Twin Towns & Friends 2025) е тридневен културен празник, в който са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и щандове с традиционни храни и напитки от Франция, Италия, Германия, Полша и България.