Италиански хирурзи извършиха рядка реконструкция на горната устна и носа на дете, пострадало след ухапване от животно

Михаил Евлогиев
Снимката е илюстративна, снимка: AP/ Sarah Evans/Mass General Brigham
Рим,  
18.09.2025 21:46
 (БТА)
Италиански хирурзи извършиха рядка реконструкция на горната устна и носа на 10-годишно индийско момче, тежко пострадало след ухапване от животно, предаде АНСА, като цитира римската детска болница Bambino Gesù.

Носът и горната устна на момчето са напълно възстановени, благодарение на деликатна микроскопска хирургическа операция, извършена с помощта на 3D модели и отпечатъци.

„Не само, че възстановихме основна част от лицето на детето, но му върнахме възможността да води по-спокоен и достоен живот“, каза д-р Марио Дзама, ръководител на отделението по пластична и лицево-челюстна хирургия, цитиран от АНСА. Горната устна на пациента е била реконструирана с техника, подобна на тази при вродени дефекти на устата и небцето. Възстановени са също вътрешната лигавица, външната обвивка и скелетната структура на носа.

„С тези операции успяхме да възстановим носа на детето от нулата,“ отбеляза д-р Дзама, цитиран от АНСА. „Това е изключително постижение, възможно благодарение на тясното сътрудничество между пластични хирурзи, инженери, рентгенолози, анестезиолози, реаниматори и други специалисти от болницата, които приложиха най-съвременни хирургични техники, използвайки 3D технологии за планиране и подобряване на резултатите“, допълни той. 

