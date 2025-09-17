В Бургас започва седмото издание на Международния фестивал за историческо документално кино Dock

Седмото издание на Международния фестивал за историческо документално кино Dock 2025 започва днес и до 22 септември ще превърне Бургас в сцена на едни от най-вълнуващите постижения в жанра от последните години, съобщават организаторите.

"Да познаваш историята означава да разбираш бъдещето. За мен това е личен компас – всяка среща с миналото ми помага да виждам по-ясно утрешния ден", каза Димитър Стоянович, който е един от създателите на форума.

От над 400 кандидатствали заглавия селекцията включва десет филма, отличени със смел визуален език и силни послания. Сред тях са „Рифенщал“ (Германия), „От кота нула“ (Палестина/Франция/Катар/Йордания), „Не съм лош човек“ (България), „Свързани“ (Великобритания), My Way (Франция/САЩ), „Меморандум от Будапеща“ (Украйна), „Малък Сачмо“ (САЩ), „Чаплин и „Модерни времена“ – пътят на мълчанието“ (Франция), „Васко и цигулката“ (България) и „Отмъстителката“ (България). Прожекциите са в Културен дом на НХК.



БТА припомня, че международното жури е с председател гръцката режисьорка и сценаристка Мария Дуза, а негови членове са филмовият продуцент Невена Семова, актьорът Малин Кръстев, историкът проф. Веселин Янчев и художникът-аниматор Владимир Тодоров. Голямата награда за победителя е 2000 лева.

Програмата на Dock 2025 включва и съпътстващи прожекции, посветени на българската история, специален филм за Съединението на България за ученици, кръгли маси, както и отворена лекция на тема „Увод в (кино)документалистиката“.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Община Бургас, Национален филмов център и по Националния план за възстановяване и устойчивост.