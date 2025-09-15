Пет проекта са подкрепени от НДФ „13 века България“ по сесията за българския език през 2025 г.

Известни са проектите, които спечелиха финансова подкрепа от НДФ „13 века България“ по обявената сесия „Език свещен на моите деди…“ – да подкрепим изучаването на българския език в неделните училища зад граница“ 2025.

Тази година по сесията на Фонда кандидатстваха общо 22 проекта от Български неделни училища зад граница в Германия, Франция, Австрия, Италия, Великобритания, Швейцария, Обединените арабски емирства и САЩ.

В експертната комисия участваха: Николай Николов (Председател), Главен експерт в Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката, и членове: Катрина Колева, Главен експерт в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ към Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ при Министерство на културата, и Йоанна Николова Драгнева – Зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина към Министъра на външните работи.

Комисията разгледа всичките постъпили 22 проекта и ги оцени въз основа на критериите за оценка, заложени в Правилата за условията и реда на провеждане на сесии, организирани от НДФ„13 века България“. Тя предложи пет от тях на Управителния съвет на НДФ „13 века България“ за одобрение, който на своето 29-то заседание от 15.09.2025, взе решение Фондът да подкрепи финансово проектите:

- „Криворазбраната цивилизация“ на Културно–просветно дружество „Будители“, Атина, Гърция, Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“;

- „Текстове за четене с разбиране за ученици от 3 клас на БНУ“ на Малко българско училище в Чикаго, САЩ, Българско неделно училище „Малката България“;

- „Шест песни за работа с деца от начален етап на БНУ, на нива А1-А2 по български език“ на Асоциация „Български език – език европейски“, Българско училище „Кирил и Методи“, Париж, Франция;

- „Приказки край огнището“ на Асоциация на българите в Тарагона, „България“ – Тарагона, Испания, Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“;

- „В Патиланско царство“ на Асоциация на Българи и творци на изкуството „Требол“ и Българско неделно училище „Азбукарчета“, Мадрид, Испания.

Съгласно решението на Управителния съвет финансовата подкрепа от НДФ „13 века България“ за спечелилите проекти по сесията е на обща стойност 26 000 лв. В рамките на 2025 година всички проекти ще бъдат реализирани.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националния дарителски фонд „13 века България“.)