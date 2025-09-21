Венцеслав Стефанов след равенството на Славия срещу Берое: "Убеден съм, че нещата ще си дойдат на мястото"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов остана недоволен от равенството 0:0 у дома срещу Берое в деветия кръг от шампионата, а привърженици на "белите" отново поискаха обяснение от него за състоянието на отбора.

"Постарахме се да направим всичко. Убеден съм, че имаме футболисти. Имахме много положения, но без удари във вратата няма да стане. Против отбори като Берое съм. Те с нищо не помагат на футбола в България. Дано да са здрави момчетата. Убеден съм, че нещата ще си дойдат на мястото", заяви Венцеслав Стефанов след края на срещата на стадион "Александър Шаламанов", след която "белите" са на предпоследното място в класирането със само 6 спечелени точки.

На излизане от стадиона фенове на Славия поискаха обяснение от Стефанов за играта и представянето на отбора. Намесата на полицията предотврати по-сериозни инциденти, а ръководителят на столичния клуб беше изпратен със скандирания "оставка" и "довиждане".