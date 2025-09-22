С риуал по издигане на националното знаме и празнично шествие Панагюрище ще отбележи 117 години от обявяването на независимостта на България

Панагюрище ще отбележи 117 години от обявяването на независимостта на България с тържествена програма, съобщиха от Общината.

Честванията започват днес в 10:30 часа на площад "20 април" с ритуал по издигане на националното знаме и празнично шествие до площад "Цар Освободител".

От 11:00 часа там ще се състои благодарствен молебен и празнична програма с участието на деца от центъра за подкрепа за личностно развитие в града и детска градина "Първи юни“. Тържествата ще завършат с поклонение и полагане на цветя на Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България.

Денят на Независимостта - 22 септември, е обявен за официален празник с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 г. и е свързан с годишнината от обявяването (1908) в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново (дн. Велико Търново) от княз Фердинанд I с манифест на независимостта на Княжество България, сочи информация на Отдел "Справочна" на БТА.