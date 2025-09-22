Интер постигна минимална победа срещу Сасуоло

Интер победи Сасуоло с 2:1 в среща от 4-ия кръг на Серия А.

"Нерадзурите" спечелихя трудно и се върнаха победния път след две поредни поражения в първенството.



Интер поведе с гол на Федерико Димарко в 14-тата минута, а Карлос Аугусто удвои в 82-рата.

Сасуоло върна един гол в 84-тата минута чрез Уалид Чедира.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг:

Лацио - Рома 0:1

Кремонезе – Парма 0:0

Торино – Аталанта 0:3

Фиорентина - Комо 1:2

Интер - Сасуоло 2:1

от събота:

Болоня - Дженоа 2:1

Верона - Ювентус 1:1

Удинезе - Милан 0:3

от петък:

Лече - Каляри 1:2

в понеделник:

Наполи - Пиза

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8 и др.