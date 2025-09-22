site.bta Интер постигна минимална победа срещу Сасуоло
Интер победи Сасуоло с 2:1 в среща от 4-ия кръг на Серия А.
"Нерадзурите" спечелихя трудно и се върнаха победния път след две поредни поражения в първенството.
Интер поведе с гол на Федерико Димарко в 14-тата минута, а Карлос Аугусто удвои в 82-рата.
Сасуоло върна един гол в 84-тата минута чрез Уалид Чедира.
Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг:
Лацио - Рома 0:1
Кремонезе – Парма 0:0
Торино – Аталанта 0:3
Фиорентина - Комо 1:2
Интер - Сасуоло 2:1
от събота:
Болоня - Дженоа 2:1
Верона - Ювентус 1:1
Удинезе - Милан 0:3
от петък:
Лече - Каляри 1:2
в понеделник:
Наполи - Пиза
Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8 и др.
/МД/
