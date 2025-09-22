Подробно търсене

Интер постигна минимална победа срещу Сасуоло

Мирослав Димитров
Интер постигна минимална победа срещу Сасуоло
Интер постигна минимална победа срещу Сасуоло
AP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
22.09.2025 07:47
 (БТА)

Интер победи Сасуоло с 2:1 в среща от 4-ия кръг на Серия А. 

"Нерадзурите" спечелихя трудно и се върнаха победния път след две поредни поражения в първенството.
 
Интер поведе с гол на Федерико Димарко в 14-тата минута, а Карлос Аугусто удвои в 82-рата.  

Сасуоло върна един гол в 84-тата минута чрез Уалид Чедира.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 
Лацио - Рома            0:1
Кремонезе – Парма    0:0
Торино – Аталанта    0:3
Фиорентина - Комо       1:2

Интер - Сасуоло        2:1

от събота:
Болоня - Дженоа       2:1
Верона - Ювентус      1:1
Удинезе - Милан       0:3

от петък:
Лече - Каляри         1:2 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8 и др.

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:55 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация