Изложбата на Лъчезар Бояджиев „Градско бленуване” ще бъде открита в Българския културно-информационен център в Скопие

Изложбата на българския художник Лъчезар Бояджиев „Градско бленуване” ще бъде открита днес в Българския културно-информационен център в Скопие.

„Градско бленуване” представя два от най-значимите цикли на Лъчезар Бояджиев - „Утопични решения за дистопични градове“ (2007–2024) и „Обществен мащаб, частен размер“ (2022–2024). В рамките на едно пространство те се срещат като общо поле на идеи за градската среда, паметниците и ролята на изкуството в обществото.

Ироничните комбинации между двата цикъла създават ново „градско бленуване“. Така изложбата превръща утопиите и паметниците в поетични декларации за „концептуализъм с човешко лице“ и приканва зрителя към едновременно емоционален и интелектуален диалог за бъдещето на градовете, пишат от Българския културно-информационен център в Скопие.

Интересите на Лъчезар Бояджиев са насочени към проблемите на екологията, градските утопии, мястото на художника и изкуството в живота на света.

Изложбата ще бъде открита в галерията на Българския културно-информационен център в столицата на Северна Македония.

Днес Бояджиев ще изнесе лекция във Факултета по изобразително изкуство на Педагогическата академия в Скопие.