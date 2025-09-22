Промени в движението ще има в София заради „Европейска седмица на мобилността“ 2025 и „Ден без автомобили“

site.btaПромени в движението ще има в София заради „Европейска седмица на мобилността“ 2025 и „Ден без автомобили“
Промени в движението ще има в София заради инициативата на Европейската комисия (ЕК) „Европейска седмица на мобилността“ 2025 и „Ден без автомобили“. Това съобщиха от Столична община(СО).
Престоят и паркирането на пътни превозни средства се забранява от 3:00 до 20:00 часа на булевард „Александър Стамболийски“ в участъка между площад „Света Неделя“ и булевард „Христо Ботев“.
Влизането на пътни превозни средства се забранява от 8:00 до 20:00 часа в зоните ограничени от: булевард „Тодор Александров“ между булевард „Христо Ботев“ и булевард Кн. Мария Луиза., булевард „Кн. Александър Дондуков“ между булевард „Кн. Мария Луиза“ и улица „Малко Търново“, улица Московска“, улица „11-ти август“ между улица „Московска“ и площад „Св. Александър Невски“, улица „Оборище“ между улица „11- ти август“ и булевард „Васил Левски“, булевард „Васил Левски“ между улица „Оборище“ и улица „Ген. Паренсов“, улица „Ген. Паренсов“ между улица „Цар Шишман“ и булевард „Васил Левски“, улица „Цар Шишман“ между улица „Ген. Паренсов“ и улица „Хан Крум“, улица „Хан Крум“ между улица „Цар Шишман“ и улица „Уилям Гладстон“, улица „Уилям Гладстон“ между улица „Ангел Кънчев“ и улица „Цар Шишман“, улица „Ангел Кънчев“ между улица „Уилям Гладстон“ и улица „Иван Денкоглу“, улица „Иван Денкоглу“ между улица „Ангел Кънчев“ и улица „Цар Асен“, улица „Цар Асен“ между улица „Иван Денкоглу“ и улица „Алабин“, улица „Алабин“ между улица „Цар Асен“ и улица „Лавеле“, улица „Лавеле“ между улица „Алабин“ и улица „Позитано“, улица „Позитано“ между улица „Лавеле“ и булевард „Христо Ботев“, булевард „Христо Ботев“ между улица „Позитано“ и булевард „Тодор Александров“. Изключение правят граничните улици и булеварди, автомобилите обслужващи съгласуваните на територията на Столична община мероприятия, тържествени церемонии (сватби, кръщенета и други), автомобилите на живущите в района и колите на обществения транспорт.
От 11:00 часа ще се проведе велосипедно шествие с маршрут: от бул. „Александър Стамболийски“ (в участъка от булевард „Христо Ботев“ и площад „Света Неделя“), по булевард „Витоша“, надясно по булевард „Тодор Александров“, булевард „Кн. Александър Дондуков“, надясно по булевард „Васил Левски“, наляво по булевард „Янко Сакъзов“, надясно по булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ до площад „Орлов мост“, по булевард „Цар Освободител“, по булевард „Васил Левски“, булевард „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ (финал).
Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението, съобщиха още от Столична община.
София се включва в европейската инициатива „Ден без автомобили“. По този повод центърът на града ще бъде отворен за пешеходци, предвидени са велошествие, ден на отворените врати, атракционна линия с ретро автобуси и специална програма на бул. „Ал. Стамболийски”.
/ЛРМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина