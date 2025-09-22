Враца, Мездра и Козлодуй отбелязват Деня на независимостта на България с празнична програма

Във Враца, Мездра и Козлодуй ще отбележат 117 години от обявяването на независимостта на България с празнична програма, поднасяне на венци и цветя, молебен и други прояви, показа справка на БТА на Фейсбук страниците на администрациите.

В областния град приветствие ще поднесе областният управител Николай Николов, а в тържествения ритуал ще участват представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, съобщават от областната управа. Сто и седемнадесетата годишнина от обявяването на независимостта на България ще се отбележи и с молебен от Врачанския митрополит Григорий. В тематичната програма са предвидени стихове за България. Ученици от Професионална езикова гимназия „Йоан Екзарх” и Начално училище „Иванчо Младенов” ще пресъздадат историческите събития от 1908 година. Участие в тържественото отбелязване ще вземат и детски хор „Вълшебство” при Начално училище „Св. Софроний Врачански” с художествен ръководител Христина Хаджийска. Пред паметника на Христо Ботев в центъра на Враца ще бъдат поднесени венци и цветя.

Честването на празника в Мездра ще започне с ритуал за издигане на знамената на Република България, на Европейския съюз и на Община Мездра, съобщават от администрацията. Приветствие към гражданите ще отправи кметът на общината Иван Аспарухов. Тематична програма ще изнесат вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова, група за художествено слово с ръководител Лилия Христова към Център за подкрепа за личностно развитие и фолклорен танцов ансамбъл „Мездра-джуниър“ към Народно читалище „Просвета – 1925 с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов. Тържеството ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите от община Мездра във войните за национално освобождение и обединение. По повод Европейския ден без автомобили в Мездра ще се проведе и традиционно състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от първи до седми клас. Петдесет предметни награди са подготвили от Община Мездра за участниците, сред които велосипед, тротинетка, скейтборд.

В Козлодуй пред паметника на загиналите в Балканските войни, на централния площад, ще се поднесат венци и цветя, информира и местната администрация във Фейсбук профила си.

Денят на независимостта на България е официален празник, обявен с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 г. Празникът се отбелязва по стар стил. Годишнина е от обявяването (1908) в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново (дн. Велико Търново) от княз Фердинанд I с манифест на независимостта на Княжество България, като по този начин е отхвърлена нейната васална зависимост от Османската империя, наложена й от Берлинския конгрес (13 юни-13 юли 1878). България е обявена за царство, а княз Фердинанд I приема титлата "цар на българите".