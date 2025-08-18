Две изложби в Съюза на българските художници показват съвременното партньорство между България и Китай

Съюзът на българските художници (СБХ) ще бъде домакин на изложба „Нематериалното културно наследство на млади хора и преподаватели от Китай и България“ и съпътстваща експозиция „Дърво. Лодка – съвременна тушова живопис от Джу Дзянпу“. Те ще бъдат открити днес, 18 август, в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, съобщават организаторите.

Организирани са от Съюза на българските художници, Китайско-европейската асоциация за култура, образование, спорт и инвестиции, съвместно с Асоциацията за международен културен обмен – Шанхай.

От екипа отбелязват, че в изложбата са представени над 80 произведения, създадени от млади творци и преподаватели от Китай и България. Художествените форми, включени в експозицията, обхващат както традиционни, така и съвременни изразни средства. От китайска страна посетителите могат да видят тушова живопис, дърворезба, бродерия, лакова живопис, тай-дай, батик, както и инсталации, дигитално изкуство и виртуална реалност (VR арт). Българските участници ще представят творби, вдъхновени от традиционния текстил, плъстта и съвременни художествени интерпретации, отразяващи местното културно наследство.

„Изложбата е културен мост между поколения, народи и традиции – израз на съвременното партньорство между България и Китай“, казват от Съюза на българските художници.

/ВСР