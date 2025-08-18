Интензивен е трафикът на леки автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Калотина“, както и на Дунав мост – Русе

За интензивен трафик на леки автомобили на някои от граничните пунктове с Турция и Сърбия, както и на граничния преход с Румъния на Дунав мост – Русе, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Данните са от 6:00 часа тази сутрин.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ на изход за леки автомобили.



На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на вход за леки автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове. На ГКПП „Станке Лисичково“ движението е възстановено и в двете посоки.

БТА припомня, че на 6 август преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе на границата с Румъния, припомнят от „Гранична полиция“. Въведена е временна организация на движението. Преминава се в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.



Трафикът през Дунав мост - Русе е интензивен на вход за леки автомобили.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.