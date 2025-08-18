Общинският съвет в Белене решава на извънредно заседание за назначаване на прокурист на болницата

Общинският съвет в Белене се събира на извънредно заседание. Това се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница на Общината в крайдунавския град.

Дневният ред е от една точка - предложение от кмета Милен Дулев за вземане на решение за назначаване на прокурист в Многопрофилната болница за активно лечение – Белене.

В мотивите за свикване на извънредно заседание се казва, че в Община Белене е постъпило писмо от управителя на болницата д-р Наталия Мадова, с което се предлага да бъде назначен прокурист на дружеството. Това е с цел той да представлява търговеца, да осъществява действията и сделките, свързани с управлението на дейността му, да сключва договори от името на търговеца, да организира търговската дейност, производствения процес, счетоводната отчетност, да оперира с банковите сметки на дружеството, да осъществява и правомощията на работодател по отношение персонала на дружеството.

Дейността на болницата е сложна по своя характер и обемна по съдържание, поради което управителят е изключително натоварен в работата си, се посочва още в мотивите. Така направеното предложение цели управителят на дружеството да бъде ангажиран в по-голяма степен с медицинската му дейност, а прокуристът с останалите аспекти от дейността на търговеца.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 18:30 часа в зала 26 на местната администрация.