Българският патриарх Даниил ще възглави света литургия в Рилския манастир

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Рилски манастир, снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова, архив
Рилски манастир,  
18.08.2025 07:20
 (БТА)
Българският патриарх Даниил ще отслужи днес патриаршеска света литургия по повод Успението на свети Йоан Рилски, в Рилския манастир, се съобщава на сайта на Софийската Света митрополия. През тази година на 18 август се навършват 1079 години от успението на всебългарския небесен покровител. По традиция в навечерието на празника се извършва и всенощно бдение. 

В завета, съставен от св. Йоан Рилски в края на живота му, той оставя на хората да съхранят вярата си непорочна от "всякакво зломислие" и да се пазят от "сребролюбивата змия", "защото сребролюбието е корен на всички злини". В уникалния документ се казва още: "Не търсете да бъдете познавани и обичани от земните царе и князе, нито се поддавайте на тях".

Както повечето светци, така и преподобният Рилски чудотворец се почита в деня на кончината му. Празникът в чест на св. Йоан Рилски се отбелязва три пъти в годината. Освен Успението на светеца, което се отбелязва на 18 август, на 19 октомври се чества пренасянето на мощите му в Средец (днешна София), а на 1 юли - връщането на неговите мощи от Търново в Рилския манастир. И на трите празника почит към светеца отдават хиляди богомолци, които се покланят пред чудотворните му мощи, съхранявани в централната манастирска черква.

Очаква се днес пред Рилския светец – основател на Рилската света обител и покровител на българите, в Рилския манастир - духовното сърце на България, да се поклонят стотици православни християни от различни краища на страната.

