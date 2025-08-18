Движението в посока Варна през тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“ ще е ограничено тази нощ заради почистване

Тази нощ заради почистване ще бъде ограничено движението в една от тръбите на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала (АМ) „Хемус“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 22:00 днес до до 6:00 ч. на 19 август (вторник) за измиване временно ще бъде спряно движението в посока Варна. През нощта на 19 август от 22:00 до 6:00 ч. на 20 август (сряда) преминаването също ще бъде ограничено заради боядисване на съоръжението.

Пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30 км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София - Ботевград и при пътен възел „Ботевград“ при 42 км ще продължават пътуването си по АМ „Хемус“, информираха още от АПИ.

На 20 и 21 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София.

От 22:00 ч. на 20 август (сряда) до 6:00 ч. на 21 август (четвъртък) ще бъде спряно преминаването заради почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 21 август от 22:00 до 6:00 ч. на 22 август (петък) в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

През двете нощи пътуващите към София ще преминават по обходен маршрут от пътен възел „Ботевград“ (47 км) по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и по пътен възел „Витинска река“ (30 км) ще се връщат на автомагистралата.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

БТА припомня, че почистване на тунелите на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“ имаше и през май. За да не се затруднява пътуването, почистването беше през нощта, когато трафикът е по-слаб.