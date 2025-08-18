Общинските съветници в Червен бряг ще гласуват поемане на краткосрочен общински дълг

Общинските съветници в Червен бряг ще гласуват поемането на краткосрочен общински дълг на основание Закона за общинския дълг. Предложението е на кмета Атанас Атанасов. Това се посочва в информация, публикувана на официалната страница в интернет на институцията.

В мотивите си кметът казва, че с поемането на краткосрочен общински дълг Община Червен бряг цели да осигури оборотни средства, предназначени за предварително финансиране на извършени допустими разходи за изпълнение на настоящи и бъдещи одобрени проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и капиталови разходи.

В дневния ред на сесията на Общинския съвет са включени за разглеждане четири точки.

Една от тях е за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено за финансиране проектно предложение за изграждане на система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в община Червен бряг.

Другите две точки са за приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи пет самостоятелни апартамента в сграда в ж.к. „Победа“ в Червен бряг и за приемане на пазарни оценки на право на строеж върху поземлени имоти за срок от 30 години в селата Бресте, Реселец и Ракита.

Заседанието е насрочено за 9:00 ч. в Ритуалната зала на Община Червен бряг в Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908“. То ще се излъчва на официалния сайт на Общината.